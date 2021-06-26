США и Германия принялись обсуждать помощь Украине из-за «Северного потока – 2»

Вашингтон и Берлин обсуждают возможность оказания помощи Киеву в сфере энергетики в связи с близким завершением проекта «Северный поток – 2», сообщают источники.

В частности, речь идет о возможных «инвестициях в строительство электростанций», «развитие инфраструктуры». Также рассматривается наращивание поставок газа с Украины. США и Германия надеются, что смогут договориться по данной теме до визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в США. Визит запланирован на июль, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.