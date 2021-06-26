 

Названы наиболее возможные очаги новых мутаций COVID-19

26.06.2021, 3:24, Разное
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По словам специалиста, мутации COVID-19 обычно возникают там, где фиксируется большое количество заразившихся. Так, Базыкин усомнился в том, что в Австралии и Новой Зеландии могут появиться собственные варианты коронавируса, потому что пандемия практически не затронула эти страны.

Профессор “Сколтеха” заявил, что в ближайшее время новые варианты ковида в России возникать не будут. Как пояснил Базыкин, основное, что сегодня происходит, – это приход и распространение штамма “дельта”. В беседе с РИА Новости он отметил, что эта мутация гораздо заразнее всех прежде известных.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о штаммах коронавируса. Он подчеркнул, что от “британского”, “южноафриканского” и “индийского” (“дельта”) вариантов хорошо защищают вакцины. Подробнее об опасности каждого штамма Вы можете прочитать здесь.

Накануне оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки сообщил о 20 182 новых случаях заражения COVID-19 в России. Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 5,3 миллиона человек. Скончалось от осложнений, вызванных инфекцией, более 130 тысяч пациентов.

Единственный способ победить коронавирус в России – вакцинация. Граждане могут привиться одним из трех официально зарегистрированных препаратов – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Также в стране скоро появится вакцина “Спутник Лайт”.



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