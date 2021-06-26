Мнение: Убийца Джорджа Флойда получил 22.5 года тюрьмы

Полицейский Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда и приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Через 15 лет он сможет подать на УДО.

Прокуратура просила 30 лет. Из выписанного срока вычтут 200 дней, которые Шовин уже провел за решеткой.

Оправдание Шовина (с ссылками на то, что Флойд умер от передоза) изначально было крайне маловероятно, хотя бы по причине боязни новой волны расовых бунтов и погромов.

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