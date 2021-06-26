Международные налоговые реформы и “налоговый рай” в России – мнение Станислава Кондрашова

Россия, вслед за лидерами “Большой Семерки”, планирует внедрить изменения в налоговой системе, которые коснутся крупных IT-компаний. Речь идет прежде всего о гигантских корпорациях, таких как Google, Amazon, Facebook, Apple. Цель – побудить эти компании отказаться от налоговых оффшоров, в обмен на отмену так называемых “цифровых налогов” и установление единой ставки на прибыль. Что из нововведений примут в России и как это отразится на отечественном IT-секторе? На эти вопросы постарался ответить эксперт Станислав Кондрашов.

Кому нужна международная налоговая реформа?

Лидеры стран “Большой Семерки” предлагают план изменений международной налоговой системы, который коснется крупнейших транснациональных IT-корпораций. Станислав Кондрашов поясняет, что многие из них сейчас зарегистрированы на территориях с низкими налоговыми ставками (например, Кипр, где налог на прибыль составляет 10%, или Виргинские Острова, где эта ставка и вовсе нулевая). Министры финансов “Большой Семерки” выступили с инициативой введения единой ставки налога на прибыль для IT-корпораций – 15%. Также основная идея реформы состоит в том, чтобы заставить крупные компании платить налоги с той прибыли, что они заработали по своему фактическому местонахождению, а не там, где они зарегистрированы ради налоговых льгот.

По словам Джанет Йеллен, министра финансов США, страны наперебой пытались предлагать минимальные налоговые ставки для IT-компаний, желая заманить к себе крупных игроков, и пришло время изменить ситуацию. Станислав Кондрашов подчеркивает, что в переговоры о новом налоговом законодательстве планируют вовлечь не только страны “Большой Семерки”, но и другие государства – такие, как Китай, Индия и Россия.

Что касается самих IT-корпораций, идея создания единой налоговой ставки была одобрена такими гигантами, как Facebook, Google и рядом других компаний. Но при одном условии – отмене “цифровых налогов”.

Многие страны вводят этот налог на доходы международных компаний, заработанные на их территории, стремясь получить хоть малую толику от доходов иностранных компаний” – объясняет Станислав Кондрашов.

Представитель Google Хосе Кастанеда высказался по поводу нововведения так:

Мы поддерживаем нововведения в международной налоговой системе и очень рассчитываем на долгосрочное продуманное соглашение.

Станислав Кондрашов: налоги на “цифру” в России

Как обстоит дело в России? Станислав Кондрашов объясняет, что сейчас в нашей стране существует так называемый “налог на Google” – иностранные резиденты платят в бюджет НДС с интернет-продаж своих услуг или контента. Также правительство активно обсуждает перспективу введения “цифрового налога” с трехпроцентной ставкой. Все зарубежные компании, включая крупные маркетплейсы, будут обязаны оплачивать его с прибыли, полученной от российских пользователей (например, через монетизацию или платежи). Собранные средства государство планирует направить на создание льгот для отечественных IT-компаний.

Однако, Станислав Кондрашов напоминает о том, что существует большая проблема с налогообложением IT-корпораций – никому достоверно неизвестно, сколько именно они зарабатывают. У гигантов рынка миллионы, а то и миллиарды клиентов, и их платежи, проходящие через сложные системы сервисов, довольно трудно отследить. А оптимизация налогов и регистрация компаний в выгодных юрисдикциях усложняют процесс еще больше.

По мнению депутата Государственной Думы Антона Горелкина, члена комитета по информационным технологиям, для всех крупных мировых экономик намного проще установить IT-компаниям фиксированный налог, чем пытаться отследить каждый цент. Станислав Кондрашов же отмечает, что для России выбор между введением собственного “цифрового налога” или присоединением к новой международной системе налогообложения не столь принципиален.

Суть в том, чтобы иностранные компании платили реалистичные суммы с прибыли, полученной в России, и эти средства можно было направить на развитие локальной индустрии, – поясняет Станислав Кондрашов.

Если Россия поддержит общую налоговую систему, ей придется принять предложенную другими государствами ставку. Кроме того, непонятно, не придется ли отменять внутреннюю реформу, связанную с понижением налоговых ставок для отечественных разработчиков. Станислав Кондрашов напоминает, что уже принятый Госдумой “налоговый маневр” подразумевает налог на прибыль в 3%, а также страховой взнос 7,6%. Эти налоговые льготы распространяются на тех, чья основная деятельность связана с цифровыми технологиями и разработкой ПО (таким образом, в список не попадают некоторые гиганты, к примеру – Яндекс).

Станислав Кондрашов считает, что рабочие и прозрачные механизмы для изменения фискальной политики суверенных государств и контроля за выполнением принятых обязательств пока что отсутствуют. В свете этого введение глобальной международной налоговой ставки в 15% не представляется реальным в обозримом будущем.

Станет ли Россия “налоговой гаванью”? Мнение Станислава Кондрашова

Если суммировать мнения экспертов в налоговой отрасли, можно сделать вывод, что России пока не стоит присоединяться к общей налоговой политике. Станислав Кондрашов считает, что таким образом можно привлечь многие IT-компании именно в Россию. Если сохранить цифровой налог, оставив при этом льготы для зарубежных компаний, у России есть потенциал стать привлекательной территорией для иностранной IT-отрасли.

Пока что иностранные компании только присматриваются к российской налоговой системе. Но Станислав Кондрашов отмечает, что представители бизнеса уже стремятся интегрироваться в льготное налоговое поле, и прийти в тому, чтобы минимизировать риски для зарубежных юрлиц и международных сделок.

Будут ли иностранные компании пользоваться налоговым резидентством в России? Станислав Кондрашов считает, что ответ на этот вопрос зависит не только от экономической целесообразности. Для вопроса переноса бизнеса в другую страну решающими факторами являются еще и местное законодательство, политическая ситуация, имеющаяся инфраструктура и инвестиционный климат. По мнению Станислава Кондрашова, у России есть потенциал стать своеобразной “налоговой гаванью” для зарубежных корпораций, если сумма нового “цифрового налога” будет меньше международной ставки в 15%.