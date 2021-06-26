Будьте черствее: почему в отношениях важно дозировать силу влюбленности и равнодушия

Считается, что чувствительность является основой романтических отношений, однако чрезмерная ее концентрация может перегружать любовь и способствовать ее угасанию. Некоторая степень безразличия может быть весьма ценной. И далее мы обсудим, почему в отношениях важно дозировать силу влюбленности и равнодушия.

Высокая чувствительность

Высокочувствительные люди, которые составляют около 20 % от общей численности мирового населения, являются теми, кто всегда глубоко размышляет над чувствами и легко подавляется партнером. Из этого следует, что когда очень чувствительные люди влюблены, они склонны требовать большой глубины в своих отношениях. Им это необходимо для удовлетворения. Такие люди более других восприимчивы как к позитивным, так и к негативным воздействиям окружающей среды и поэтому больше склонны к стрессу и сопереживанию.

Чувствительность в романтических отношениях ценна только тогда, когда она сбалансирована. Точно так же, как мы не можем любить всех, мы не в состоянии всегда обдумывать и анализировать поведение нашего возлюбленного.

Чрезмерная чувствительность в романтических отношениях часто может вызвать зависть, разочарование, гнев, враждебность и недоверие. Она может привести человека к постоянному поиску лучших партнеров. Такое поведение контрпродуктивно, поскольку оно мешает нам быть довольными своей судьбой и, следовательно, препятствует развитию долгосрочной крепкой любви. Для преодоления этих трудностей должно потребоваться своего рода ограниченное безразличие.

Между чувствительностью и безразличием

Противоположность любви – это ненависть и безразличие. Последние два типа поведения со стороны мужчины являются мучением для женщин. Терпимость – это еще одно слово для обозначения безразличия.

Безразличие обычно означает снижение интереса. Партнер равнодушного человека чувствует, что его возлюбленный не обращает на него внимания, и после нескольких неудачных попыток получить любовь, как правило, сам становится менее заинтересованным. Безразличие в романтических отношениях больше ассоциируется с мужчинами, чем с женщинами. Так происходит, скорее всего, потому что дамы более сенсетивные создания.

Что нужно для баланса?

Для нахождения баланса между безразличием и чувствительностью оптимальным выходом является умеренное выражение чувств, включающее хладнокровие, самообладание, уважение ценностей партнера и принятие некоторых его негативных черт и поведения. Это не означает, что мы должны быть слепы к недостаткам нашего избранника, но мы можем меньше обращать на них внимание.

Воспринимаете ли вы своего возлюбленного как должное?

У консультантов по браку есть любимая фраза: не принимайте своего партнера как должное. В этом совете, безусловно, много мудрости, особенно когда он связан с романтическими отношениями. Негативные перемены в отношениях и некоторая неопределенность могут раздуть пламя угасающего романа.

Доверие, лежащее в основе любви, не застраховано от рисков. Но все же необходимо стараться не проявлять постоянное беспокойство и подозрительность. Влюбленные партнеры смотрят друг на друга позитивно и оптимистично благодаря их романтической связи. Нужно научиться поддерживать этот баланс, не перегибая палку. Более того, очень важно научиться ценить человека, который находится рядом с вами, но не думать, что это навсегда.

Таким образом, любовь включает в себя чувствительность к нашему партнеру, но слишком большое ее проявление может разрушить отношения. Для их спасения необходимо проявлять ограниченное безразличие. Одними из ценных добродетелей в этом случае являются терпимость и прощение. Как бы это сурово не звучало, но необходимо быть черствее по отношению к своему избраннику. Разумеется, подобная скупость на чувства должна проявляться в меру, но она необходима для поддержания крепких чувств.