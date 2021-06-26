Опять $75

Почему нефть стремительно дорожает.

Фото: «Газпром нефть» / ТАСС

Цена на нефть выросла до $75 за баррель. Спросите любого аналитика нефтяного рынка, что стало тому причиной, — и он с серьезной миной возьмется рассуждать о выходе из кризиса пораженных ковидом экономик. Вспомнит про начало сезона отпусков в США, когда американцы садятся за руль своих «пожирателей бензина» и катят через полстраны к Атлантическому или Тихоокеанскому побережью.

Расскажет про проблемы на переговорах о снятии эмбарго с нефти Ирана (забыв добавить, что в начале 2020-го вообще никаких переговоров не было). И о том, что разница между стоимостью барреля американской нефти WTI и европейской Brent сократилась до 2 долларов (меньше расходов на доставку ее через Атлантику), что делает бессмысленным экспорт нефти из США в Европу.

Упомянет про то, что в прошлом году американские нефтяники захеджировались, продав (хедж-фондам, контролируемым в основном банками) значительную часть добычи 2021 года по усредненной цене в $56 за баррель, и покупатели-банки сейчас всеми силами тянут цену нефти вверх, ведь чем она выше — тем выше их прибыль.

Обязательно упомянет о том, что ФРС отложила ужесточение монетарной политики на конец 2022 года, а значит, еще год в мире будет много дешевых долларов, которые надо куда-то девать.

Но есть одно «но»: как объяснить то, что сейчас нефть стоит даже дороже, чем до кризиса?

Да, сделка ОПЕК++ могла убрать с рынка значительную часть нефти. Но в последний раз действия ОПЕК нарастили цену барреля с 46 до 65 долларов (осенью 2018 года случалось и $86 за баррель), что отозвалось бурным и скорым ростом добычи сланцевой нефти в США.

Вот мы и пришли к корню проблемы: несмотря на то что стоимость нефти уже превысила докризисный уровень, добыча нефти в США отказывается расти.

Добыча нефти в США стагнирует с середины ноября прошлого года (13.11.2020 она составляла 10,9 млн б/д). Т.е. стоимость нефти WTI выросла с $40 до $73, показав рост на 80%, а добыча остается на прежнем уровне (11 млн б/д на прошлой неделе). С последней недели августа по середину ноября прошлого года, т.е. за каких-то 2,5 месяца, при гораздо более низкой, чем сейчас, цене, добыча нефти выросла на 1,2 млн б/д — после чего стоит на месте уже 7 месяцев.

Выходит, что все нефтяные компании США, все девять тысяч штук — уже больше полугода уклоняются от увеличения прибыли. Точнее так: уклоняются нефтяные «гранды» и публичные компании, чьи акции обращаются на фондовой бирже, непубличные же компании все-таки наращивают, хотя и очень медленно, количество работающих буровых.

Фото: EPA-EFE

Как объяснить эту загадку? Разве что тем, что нефтяные «мейджоры» США осенью прошлого года вступили в сговор с ОПЕК и «добирают» свое за счет добычи вне США. Публичные компании за попытки нарастить прибыль путем увеличения добычи наказывает рынок, реагируя на увеличение количества буровых крупным падением акций, который собирается воспользоваться прекрасной ценовой конъюнктурой и увеличить прибыль. И только у частной мелочи нет проектов за границей, и ей не страшно падение акций, ведь они просто не обращаются на бирже.

Здесь стоит отдельно отметить, что прошлогоднее снижение добычи с 13,1 до 9,7 млн б/д в США прошло в основном за счет заморозки сланцевой нефтедобычи — скважины были заглушены. Но скважины легко можно расконсервировать обратно, и расходы на введение скважин в строй минимальны, ведь все основные затраты уже понесены (разведка, бурение, ГРП, обвязка).

Так почему не расконсервируют — причем массово — заглушенные скважины? Почему больше задействуют т.н. DUCов — пробуренных, но стоящих без гидроразрыва пласта скважин?

Избыток нефти в США удешевил бы американскую нефть и увеличил бы разрыв в стоимости нефти по обе стороны океана, сделав выгодным экспорт из США в Европу. Но избытка нет — и это следствие описанного выше «феномена» массового отказа нефтяных компаний США от увеличения прибыли.

В интересные времена живем: нефтяники отказываются от увеличения прибыли.

Возможно даже, и последние времена… для нефти. Потому что на своем последнем саммите «Большая семерка» поставила целью довести в 2030 году долю автомобилей без двигателя внутреннего сгорания — в новых автопродажах — до более чем 50%. И дорогая нефть сильно поможет этому процессу.

Максим Авербух, экономист, эксперт по рынку сырья

—