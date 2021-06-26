Аргентина оценила эффективность одной дозы «Спутника V»

Среди пациентов в возрасте от 60 лет использование одной дозы российской вакцины «Спутник V» снижает смертность от коронавируса на 70–80%, сообщил минздрав Аргентины.

Минздрав ссылается на «предварительные результаты исследования, которое проводит, чтобы оценить эффективность различных вакцин, используемых в Аргентине на пациентах 60 лет и старше». В исследовании приняли участие 471682 человека, передает РИА «Новости».

«При использовании только одной дозы «Спутник V» или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70–80%», – заявило ведомство, добавив, что при двух дозах смертность снижается более чем на 90%. Ведомство полагает, что решение властей страны отсрочить введение второй дозы, чтобы обеспечить вакцинацию одной дозой как можно большего числа граждан, было адекватным. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах ЕС.

Напомним, Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом началась в стране в декабре 2020 года. Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил РФ благодарность за возможность использовать «Спутник V».