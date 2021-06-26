ЕС, США и Канада выразили готовность пересмотреть санкции против Венесуэлы

В случае прогресса в восстановлении демократических институтов в Венесуэле ЕС, США и Канада готовы пересмотреть политику санкций, говорится в их совместном заявлении.

ЕС, США и Канада заявили, что обеспокоены «глубоким политическим, социальным и экономическим» кризисом в Венесуэле, «мирное решение» которого «должно идти от самих венесуэльцев». Такое решение должно быть найдено в рамках «возглавляемых Венесуэлой всеобъемлющих переговоров с участием всех ключевых сил». В заявлении содержится призыв освободить «тех, кто несправедливо задержан по политическим причинам», и гарантировать независимость политических партий, свободу выражения мнения и прекращение нарушений прав человека.

ЕС, США и Канада подчеркнули, что «приветствуют содержательный, убедительный прогресс по восстановлению ключевых демократических процессов и институтов». Они «готовы пересмотреть политику санкций на основании значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах». Кроме того, ЕС, США и Канада призвали к новым выборам и заявили о готовности помочь в борьбе с гуманитарным кризисом, передает ТАСС.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена намерена усиливать давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжать политику санкций.