Афганистан не стал просить США задержать вывод войск

В Вашингтоне состоялись переговоры президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.

Гани заявил, что уважает суверенное решение США о выводе войск. По его словам, это «революционное» решение «будет иметь последствия как для народа Афганистана, так и для народа США и региона», передает РИА «Новости».

Как информирует пресс-служба Белого дома, США призвали все стороны в Афганистане к проведению значимых переговоров об общенациональном примирении, которое «предусматривает защиту прав всех афганцев, включая женщин и меньшинства», передает ТАСС.

США обещали оказывать Кабуле финансовую поддержку. Конгресс США уже одобрил выделение в 2021 году более 3 млрд долларов по линии фонда Пентагона. На 2022 год Байден запросил у Конгресса свыше 3,3 млрд долларов. По линии Госдепа Кабул получит дополнительно 300 млн долларов, на следующий год запрашивается 364 млн долларов. Всего с 2002 года США предоставили почти 88 млрд долларов военной помощи, 36 млрд – гражданской, около 3,9 млрд – гуманитарной.

В четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на резкое ухудшение ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск. Напомним, боевики уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном.