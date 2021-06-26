Мнение: Коронавирусный театр абсурда в Сочи

Пишут, что в Сочи полицейских не пустили на службу. Из-за массового саботажа – не хотят сочинские полицейские прививаться.

Когда история получила огласку, ГУ МВД России по Краснодарскому краю выкрутилось. Мол, с « 08:00 часов на территории УВД города Сочи проводилась дезинфекция рабочих мест сотрудников полиции, в связи с чем личный состав не мог попасть к месту несения службы. Около 09:00 часов обработка была окончена, и все сотрудники были допущены до своих рабочих мест» (отсюда).

Вроде бы разобрались, но осадок остался. Опровергать, что полицейские не хотят прививаться, никто не стал. Видимо, действительно не хотят. Вот мне и интересно, как они служат в полиции, если не верят в российскую вакцину? Выходит, что они даже президентуне верят? Путин-то в «Спутник» вроде бы верит… Оборотни что ли?

Фотография отсюда

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