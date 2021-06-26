 

Как избавиться от двойного подбородка без операции: упражнения, которые займут несколько минут в день

26.06.2021, 2:00, Разное
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Каждой женщине всегда хочется выглядеть красивой, и когда ее красоту что-то портит, тут же возникает желание избавиться от этого дефекта. И двойной подбородок тут играет немаловажную роль. Он встречается у многих представительниц прекрасного пола, и некоторые из них даже решают отправиться на операцию, чтобы его отрезали. Но по мнению доктора Кьяры Феррари, так поступать совсем не обязательно, ведь с помощью выполнения некоторых упражнений и проведения некоторых манипуляций можно позабыть о двойном подбородке раз и навсегда.

Ежедневные манипуляции

Все мы знаем, что каждый день нужно чистить зубы и умываться, так вот, обладательницы двойного подбородка тоже должны ежедневно следовать определенным советам.

Всегда наносите укрепляющий крем не только на лицо, но и на шею, двигаясь снизу вверх по направлению к ушам.Принимайте коллагеновые и антиоксидантные добавки, такие как ресвератрол и омега-3, чтобы кожа оставалась эластичной и подтянутой.Снимайте напряжение в плечах с помощью массажа, растяжки, пилатеса и йоги.Сохраняйте вертикальное положение перед компьютером и телефоном, стараясь, чтобы экран находился на уровне глаз.Ежедневно выполняйте самомассаж шеи и лица с использованием растительных масел (вроде шиповника и аргании), в процессе которого нужно будет постучать кончиками пальцев от основания шеи до ушей, чтобы активировать кровообращение.

Комплекс упражнений

Еще очень полезно регулярно выполнять небольшую тренировку, которая отнимает всего несколько минут, зато дает колоссальный эффект.

Откинув голову, выдвиньте челюсть вперед и прикройте нижнюю губу верхней губой. Так нужно замереть на 20 секунд и повторить 3 раза.Сделайте упражнение “Рыба”, открывая и закрывая рот 5 раз.Положите руки на левую сторону у основания шеи и поверните голову в противоположную сторону, затем положите руки на правую сторону шеи и поверните голову влево. Повторите упражнение несколько раз.В течение минуты красиво рисуйте подбородком слово “мама”Приставьте кончик языка к небу и зубам и максимально опустите челюсть, удерживая язык поднятым. Держите голову в таком положении 5 секунд и повторяйте упражнение 10 раз.Поднимите голову вверх и высуньте язык, пытаясь коснуться им кончика носа.

Но главное, делать такую зарядку нужно ежедневно, не пропуская ни дня, и только тогда результат будет особенно стойким.



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