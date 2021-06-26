Испания ждет россиян: как провести 5 дней в стране

Испания – одна из самых любимых и посещаемых россиянами стран. Власти объявили об открытии границ для туристов, которые сделали необходимые прививки. В этот список входит и Россия. Также было отмечено, что не вакцинированным путешественникам из европейских стран не обязательно брать с собой отрицательный результат ПЦР-теста. По словам властей, нужно всего лишь предоставить альтернативное ПЦР-доказательство, которое не требует специального лабораторного оборудования и условий проведения.

Если вы еще не бывали в этой жаркой прекрасной стране, то вам обязательно понравится этот пятидневный тур, во время которого вы насладитесь всеми местными красотами. Начните свой отдых с Мадрида – крупнейшего города и столицы Испании. Это идеальный вариант, чтобы погрузиться в историю государства. Вы увидите множество интересных достопримечательностей, в число которых входит средневековая архитектура и руины. Например, Кордова признан одним из старинных городов мира, а Ронда и Гранада прославились благодаря вкусной кухне, корриде и фламенко.

День 1-й: Мадрид – Кордова – Севилья

Кордова – один из древнейших городов, которому насчитывается более 2 тысяч лет. В 10-м веке он считался самым густонаселенным городом в мире. На данный момент в Кордове проживает примерно 300 тысяч человек. Город уютно расположился на холмах, на реке Гвадалквивир. У Кордовы очень насыщенная и интересная история. На протяжении некоторого времени она находилась под властью римлян и мусульман, которые, несомненно, оставили свой исторический след в городе. Один из таких примеров – Мескита, мечеть, построенная в 10-м веке, которую позднее преобразовали в собор. Посетите Каллехон-де-лас-Флорес – самую фотографируемую улицу города, а также зайдите в еврейский квартал.

День 2-й: Севилья

Севилья признана четвертым по величине Старым городом на территории Европы. Здесь есть много чего интересного для туристов, например, единственный в Испании речной порт и собор Святой Марии. Как и Мескита, данный собор был построен на месте бывшей мечети. Если вы полны энергии после долгих прогулок, рекомендуется подняться на вершину башни. После насыщенной экскурсии вы можете прогуляться по живописному Старому городу и посетить несколько музеев. Будучи в Севилье, обязательно попробуйте тапасы – испанскую закуску. Недаром этот город признан мировой столицей тапас.

День 3-й: Севилья – Ронда – Коста-дель-Соль

Ронда, как и другие андалусские города, входящие в автономное сообщество Испании, имеют древнее и интересное прошлое. Туристы, которые увлекаются историей, захотят увидеть наскальные рисунки в пещере Куэва-де-ла-Пьета. Согласно исследованиям, этим рисункам насчитывается не менее 20 тысяч лет.

На протяжении веков этим городом управляли разные народы – финикийцы, римляне, берберы и мусульмане, вбирая в себя понемногу из разных культур и создавая свою уникальную. В 19-м веке семья Ромеро вновь ввела в моду испанскую корриду, в том числе с использованием плащей. В Ронде находится самая старая арена для боя быков в Испании.

После осмотра множества исторических достопримечательностей рекомендуется отдохнуть в лучах знойного солнца на побережье Коста-дель-Соль. Этот курортный город прославился благодаря чистейшим пляжам с мягким песком. Это идеальное место для туристов, которые хотят принять солнечные ванны и насладиться купанием в теплых морских водах. После времяпрепровождения в море прогуляйтесь по живописной набережной Маритимо.

Если вы будете идти достаточно долго, то попадете в Ла-Кануэла, красивую старинную рыбацкую деревушку. Воспользуйтесь моментом и пообедайте свежими морепродуктами или рыбой прямо на берегу моря. Если останется дополнительное время, пройдитесь в парке и саду Торремолиноса.

День 4-й: Гранада

В этот солнечный город приезжают со всех уголков планеты, чтобы увидеть Альгамбру – мавританскую крепость-дворец, которая становится еще красивее, когда ее освещают ночные огни. Проведите время в саду Хенералифе, который имеет второе название “Рай на земле”, и это не просто слова. Это поистине живописное место со множеством цветов, деревьев и фонтанов. Пройдитесь по старым улочкам Гранады и обязательно захватите в дорогу запасную карту памяти, так как вам наверняка захочется сделать сотни фотографий. Расслабьтесь в арабской бане и завершите этот чудесный день танцами фламенко.

День 5-й: Гранада – Толедо – Мадрид

Толедо – это самое подходящее место, чтобы завершить ураганный тур по Испании. Этот город со многовековой историей находится на вершине горы и устремлен прямо на реку Тежу. Он поистине впечатляет своими пейзажами. Пока вы все еще в Толедо, найдите немного времени, чтобы посетить выдающийся собор и церковь Санто-Томе. Одним из самых известных и посещаемых мест в городе считается синагога Святой Марии Белой. В прошлом она являлась мечетью и христианской церковью. В Старом Толедо жители – представители совершенно разных религий, таких как христианство и ислам, сосуществовали в мире. После посещения Толедо вы вновь возвращаетесь в Мадрид, где ваше пятидневное путешествие подходит к концу.