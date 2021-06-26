 

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды. Прогнозируют грозы, град и сильные дожди

26.06.2021, 1:40, Новости дня
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26 июня в западных, а 27-го в северных, центральных и южных областях прогнозируют сильные ливни, град и шквальный ветер силой до 15–20 м/с.

Объявлен первый, желтый, уровень опасности. 

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2915707372014175

В субботу в восточных и большинстве центральных областей, в понедельник на западе Украины будет преимущественно без осадков, уточнили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха, согласно прогнозу, ночью будет в пределах +16…+22 °С, днем – +31…+36 °С.

Вместе с дождями придет похолодание. 26 июня температура воздуха снизится до +23…+28 °С в западных регионах, 27–28-го – в большинстве областей. 

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2915684242016488

В Киеве грозу со шквальным ветром и местами с градом ожидают 26 июня. В Киевской горгосадминистрации напомнили, что при такой погоде нужно закрыть окна и не подходить к ним, при падении деревьев или получении травм людьми звонить в экстренные службы, а в случае подтапливания дорог или тротуаров – обращаться в круглосуточную диспетчерскую “Киевавтодора”.

Контекст:

Погода уже испортилась на западе Украины. Во Львове после ливня и грозы 25 июня повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, подтоплены улицы, нет света и горячей воды, один человек получил травму при падении дерева, госпитализация ему не потребовалась, проинформировал городской голова Андрей Садовый. По его словам, в городе за час выпало 30% месячной нормы осадков. 

Дожди с грозами и шквальным ветром вечером 25 июня прошли в Ровно, при въезде в город была песчаная буря, пишут “Рівненські новини”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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