Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды. Прогнозируют грозы, град и сильные дожди

26 июня в западных, а 27-го в северных, центральных и южных областях прогнозируют сильные ливни, град и шквальный ветер силой до 15–20 м/с.

Объявлен первый, желтый, уровень опасности.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2915707372014175

В субботу в восточных и большинстве центральных областей, в понедельник на западе Украины будет преимущественно без осадков, уточнили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха, согласно прогнозу, ночью будет в пределах +16…+22 °С, днем – +31…+36 °С.

Вместе с дождями придет похолодание. 26 июня температура воздуха снизится до +23…+28 °С в западных регионах, 27–28-го – в большинстве областей.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2915684242016488

В Киеве грозу со шквальным ветром и местами с градом ожидают 26 июня. В Киевской горгосадминистрации напомнили, что при такой погоде нужно закрыть окна и не подходить к ним, при падении деревьев или получении травм людьми звонить в экстренные службы, а в случае подтапливания дорог или тротуаров – обращаться в круглосуточную диспетчерскую “Киевавтодора”.

Контекст:

Погода уже испортилась на западе Украины. Во Львове после ливня и грозы 25 июня повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, подтоплены улицы, нет света и горячей воды, один человек получил травму при падении дерева, госпитализация ему не потребовалась, проинформировал городской голова Андрей Садовый. По его словам, в городе за час выпало 30% месячной нормы осадков.

Дожди с грозами и шквальным ветром вечером 25 июня прошли в Ровно, при въезде в город была песчаная буря, пишут “Рівненські новини”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—