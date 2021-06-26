Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве

Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы.

«Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ.

По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации житель отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы.

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