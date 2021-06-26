Госдеп поднял флаг ЛГБТ

«Прогрессивный» флаг в поддержку сексуальных меньшинств впервые подняли перед зданием Госдепа в Вашингтоне, назначен спецпосланник по правам секс-меньшинств, сообщают информационные агентства.

Флаг был размещен перед зданием имени Гарри Трумэн на флагштоке под государственным флагом США. Флаг ЛГБТ провисит там до 28 июня, передает ТАСС.

Джессика Стерн назначена в Госдепе спецпосланником по правам секс-меньшинств, передает РИА «Новости».

«Прогрессивный» флаг – вариация на тему радужного флага ЛГБТ. Он тоже состоит из радужных полос, но включает еще и белый треугольник, обрамленный розовой, голубой, коричневой и черной полосами в знак поддержки цветного населения и трансгендеров.

Напомним, Госдеп впервые отмечает так называемый месяц гордости. Права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США, который Вашингтон может использовать против нелояльных стран, в том числе для создания в них «пятой колонны».