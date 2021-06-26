Вертолет с президентом Колумбии подвергся обстрелу

Неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент Колумбии Иван Дуке, сообщили СМИ.

Вертолет летел над восточным департаментом Норте-де-Сантандер, когда в его корпус попали шесть пуль. На борту также были министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Пострадавших нет. Дуке назвал инцидент «трусливым нападением». Он подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими в стране, передает ТАСС со ссылкой на Semana.