 

Вертолет с президентом Колумбии подвергся обстрелу

26.06.2021, 1:38, Новости дня
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Неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент Колумбии Иван Дуке, сообщили СМИ.

Вертолет летел над восточным департаментом Норте-де-Сантандер, когда в его корпус попали шесть пуль. На борту также были министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Пострадавших нет. Дуке назвал инцидент «трусливым нападением». Он подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими в стране, передает ТАСС со ссылкой на Semana.



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