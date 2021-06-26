Пилинг должен делать врач, а хороший крем – содержать гилауроновую кислоту: советы для молодости кожи

Рынок средств для ухода за кожей и предотвращения старения составляет миллиарды долларов, с тысячами продуктов, адаптированных для всех типов кожи. В современном магазине можно найти средство на любой бюджет, но зачастую цена вовсе не определяет эффективность и качество. Многие производители обещают глубокий и стойкий антивозрастной эффект, но правду об этих продуктах знают только дерматологи.

Каким должен быть антивозрастной крем?

Дерматолог и косметолог из Румынии Михаэла Левентер говорит, что кремы против старения обычно содержат отшелушивающие вещества, которые удаляют клетки ороговевшего поверхностного слоя кожи и способствуют разглаживанию. Кроме того, эти продукты смягчают и увлажняют, обеспечивая хороший тон и местное ощущение комфорта. Однако косметика, даже дерматокосметика, не содержит активных ингредиентов, которые изменяют клеточную биологию, как это делают лечебные фармацевтические препараты.

Ученые доказали, что даже самый дорогой антивозрастной крем не может противодействовать естественному процессу старения кожи. Хороший крем — это тот, который отлично переносится, не оставляет прыщей, не усугубляет местное состояние смягчает область, на которую он был нанесен, осветляет и придает эластичность ткани. Эффект улучшения качества кожи во многих случаях только оптический.

Как действуют средства для продления молодости кожи?

Михаэла Левентер предупреждает: «Это преувеличение, когда утверждается, что крем против старения уменьшает крупные видимые морщины. Существуют косметические средства, которые действительно дают оптический эффект улучшения. Однако это не значит, что морщины исчезнут как по волшебству». То есть даже средства, заявленные, как антивозрастные, действуют не так, как многие себе представляют.

Например, эмульгированные воски заполняют неровности на коже так же, как паркетный воск, и какое-то время она выглядит гладкой. Другие продукты, особенно гели, сушат и растягивают кожу, а некоторые содержат слегка окрашенные ингредиенты, которые поглощают или отражают свет, так что он оптически высветляет кожу. Но если вы хотите реального уменьшения площади морщин, возникающих с возрастом, то используйте продукты на основе ботулотоксина или гиалуроновой кислоты.

Каким должен быть хороший крем?

«Гиалуроновая кислота — это то, что обязательно содержится в хорошем антивозрастном креме. Она способна разглаживать как глубокие мимические морщины, так и более мелкие, возрастные», – говорит доктор Михаэла Левентер. Один из секретов сохранения молодости и красоты кожи — неизменный процент в ней слой коллагена. Но косметика, содержащая этот ингредиент, зачастую не работает.

Коллаген, содержащийся в косметическом продукте, на самом деле улучшает гидратацию, а не состояние кожи. Если вы хотите улучшить тонус и увеличить количество коллагеновых волокон, тогда вам следует выбирать косметические кремы, содержащие ретиноиды, производные витамина А, которые после длительного использования приводят к реакции уплотнения волокон в коже.

Еще один совет дерматолога Михаэлы Левентер — использовать скрабы и пилинг хотя бы несколько раз в неделю. Но пилинг должен делать только врач в специализированном салоне. Это сложная процедура, неправильное проведение которой грозит серьезно ухудшить состояние кожи и здоровья в целом.