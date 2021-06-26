Генпрокуратура отчиталась о «пресечении» продажи растительного молока

Ведомству не понравилось, что в нем нет молока.

Генпрокуратура РФ пояснила о «пресечении» продажи растительных продуктов под видом молочных. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Выявлены компании, реализующие через сеть "Интернет" продукцию с отражением сведений о ее принадлежности к молочной, без фактического содержания в своем составе молока, например, "Миндальное молоко", "Молоко из ореха пекан", "Соевое молоко «Банановое»", "Овсяное молоко" и т.д.», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что руководители компаний убрали недостоверную информацию о наличии молочных компонентов в продукции по требованиям прокуроров.

«Не допускается в наименовании продукции указывать компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав пищевой продукции», — отметили в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура отчиталась о «пресечении» продажи растительного сыра, который содержит «лишь вкусовые добавки известных видов сыров».

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