 

Суд продлил арест подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова. Его хотели взять на поруки Мочанов и нардеп от “Слуги народа”

26.06.2021, 0:42, Новости дня
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Об этом прокурор по делу Шайтанова Иван Кисилевич сообщил изданию “Ґрати” 25 июня. 

Адвокат подозреваемого генерал-майора рассказал “Ґратам”, что за 14 месяцев пребывания под стражей у его подзащитного серьезно ухудшилось состояние здоровья. Он просил суд отдать Шайтанова на поруки автогонщика Алексея Мочанова и нардепа от “Слуги народа” Игоря Герасименко. 

Прокурор настаивал, что Шайтанова нужно оставить под арестом, так как по мнению обвинения, есть риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей. Адвокат возражал, аргументируя свою позицию тем, что суд начал рассмотрение дела по существу. 

Судья удовлетворил ходатайство обвинения.

Контекст:

Генерал-майора подозревают в государственной измене, покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении боеприпасов. В СБУ называют Шайтанова предателем и заявляют, что контрразведка собрала исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В спецслужбе считают, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Шайтанова задержали 14 апреля 2020 года. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал его. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В мае генерал-майора уволили из СБУ, в октябре в суд передали обвинительный акт по делу. 

11 декабря 2020 года Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение дела по сути, пишут “Ґрати”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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