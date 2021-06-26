 

Украинская “Мрія” в Великобритании “сдула” забор авиабазы, когда взлетала. Видео

26.06.2021, 0:42, Новости дня
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В ролике показано, что ограда Брайз-Нортон не устояла под потоками воздуха от двигателей самого большого в мире самолета. Сдуло и зрителей, которые наблюдали за взлетом и снимали его. В конце ролика один из очевидцев сказал: “Надо выслать россиянам счет”.

ВИДЕОВидео: Aviation Highlights / YouTube

На это обратили внимание пользователи, они отмечали, что “Мрія” – украинский самолет. Авторы YouTube-канала компании “Антонов”, которая построила “Мрію”, написали, что речь не о россиянах, а об украинцах. 

“Самолет и экипаж украинские, но счет за ограждение выставлен россиянам”, – добавили в комментариях. 

Из Великобритании “Мрія” уже вернулась, видео приземления в Украине показали на канале завода 25 июня. Самолет выполнял коммерческий рейс. 

ВИДЕОВидео: Antonov Company / YouTube
Контекст:

Ан-225 “Мрія” был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия “Антонов” указано, что самолет Ан-225 “Мрія” строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт, его подняли в небо впервые еще в 1988 году. 

 Чтобы достроить вторую “Мрію”, нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали в госпредприятии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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