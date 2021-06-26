Иран отказался считать продление соглашения с МАГАТЭ обязательным

Соглашение с МАГАТЭ не является обязательством Тегерана, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

По его словам, данный вопрос не относится к обязательствам страны по Договору о нераспространении ядерного оружия, которые Иран «продолжает выполнять». Договоренность с МАГАТЭ была заключена на три месяца, чтобы «содействовать переговорам», Тегеран не принимал «обязательств перед агентством», сказал Абади.

В пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня, передает ТАСС.

Глава российской делегации на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран даст положительный ответ МАГАТЭ по вопросу продления договоренности. По его словам, это «позволило бы избежать неопределенностей, которые могут иметь неоправданно длительные негативные последствия».

23 февраля в Иране вступили в силу ограничения, введенные Тегераном на инспекционную деятельность МАГАТЭ. Однако стороны договорились о мониторинге в Иране. С 24 июня МАГАТЭ лишилось доступа к записям на ядерных объектах Ирана.