 

Иран отказался считать продление соглашения с МАГАТЭ обязательным

26.06.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соглашение с МАГАТЭ не является обязательством Тегерана, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

По его словам, данный вопрос не относится к обязательствам страны по Договору о нераспространении ядерного оружия, которые Иран «продолжает выполнять». Договоренность с МАГАТЭ была заключена на три месяца, чтобы «содействовать переговорам», Тегеран не принимал «обязательств перед агентством», сказал Абади.

В пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня, передает ТАСС.

Глава российской делегации на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран даст положительный ответ МАГАТЭ по вопросу продления договоренности. По его словам, это «позволило бы избежать неопределенностей, которые могут иметь неоправданно длительные негативные последствия».

23 февраля в Иране вступили в силу ограничения, введенные Тегераном на инспекционную деятельность МАГАТЭ. Однако стороны договорились о мониторинге в Иране. С 24 июня МАГАТЭ лишилось доступа к записям на ядерных объектах Ирана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Прообразом для куклы Barbie стала единственная женщина-космонавт России

01.03 / В РФ официально стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A версии 4G

02.05 / Власти Индии игнорировали предупреждения об опасности нового штамма коронавируса – Reuters

28.06 / Коронавирус обнаружили в прошлогодних пробах воды в Барселоне

07.10 / Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения

22.05 / Марафон «Новое знание» собрал около 20 млн просмотров

10.04 / Мурашко раскрыл, у кого чаще бывают осложнения после COVID

08.06 / Верещук о Коболеве: Он совсем улетел в космос, полностью неадекватное эго, уверовал в свое геополитическое значение и планетарный масштаб

01.04 / Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала после того, как перестала соблюдать диету

10.09 / СМИ: При столкновении катера с баржей в Сургуте погиб криминальный авторитет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика