 

Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

26.06.2021, 0:40, Новости дня
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В Ростове-на-Дону мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и скрылся, по факту травмирования ребенка ведется доследственная проверка, сообщили в СУСК по Ростовской области.

Инцидент произошел 23 июня. Указывается, что ребенок «получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом». Мужчина «не принял мер к оказанию медицинской помощи» ребенку, сообщается на сайте управления.

Напомним, МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов – сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое. Мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах, правила передвижения на электросамокатах также ввели в Казани.



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