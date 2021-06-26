Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и скрылся, по факту травмирования ребенка ведется доследственная проверка, сообщили в СУСК по Ростовской области.

Инцидент произошел 23 июня. Указывается, что ребенок «получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом». Мужчина «не принял мер к оказанию медицинской помощи» ребенку, сообщается на сайте управления.

Напомним, МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов – сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое. Мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах, правила передвижения на электросамокатах также ввели в Казани.