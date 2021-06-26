Мьянма захотела расширить контакты с Россией

Новое руководство Мьянмы надеется на расширение контактов с Россией, сообщил лидер военных властей страны старший генерал Мин Аун Хлайн.

Хлайн, который прибыл в Москву, заявил: «Россия – наш верный друг, настоящий друг». Он отметил, что страны находятся «по расстоянию далеко», но их «мнения совпадают, причем это проверено историей». «Поэтому я бы сказал, РФ – наш друг навсегда», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–24».

Генерал считает, что у отношений двух стран есть большой потенциал в торговле, культуре, спорте, туризме. Он отметил, что сотрудничество возможно, если есть доверие, «а оно возникает в процессе расширения контактов». «Нужно узнать друг друга, тогда и с инвестициями все пойдет лучше», – сказал он, выразив надежду на развитие обменов между двумя государствами.

В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил газете ВЗГЛЯД, что новое руководство Мьянмы выбирает для сотрудничества Россию, а не Китай.