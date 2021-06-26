Мнение: Нелегкий выбор

28 июня Си Цзиньпин и Путин проведут между собой видеоконференцию. Личная встреча либо признана нецелесообразной, либо Путин предпочитает рисковать своим драгоценным здоровьем в исключительных случаях, когда деваться просто некуда – скажем, для встречи с Байденом. Который, конечно, не сидел две недели в карантине, чтобы предстать перед лидером галактики Млечный путь.

По всей видимости, Путин будет искать варианты ответа на поставленные Байденом "красные черты" с Си Цзиньпином. Торговаться, проще говоря. И по результатм торга станет примерно понятно, на чьих услових выгоднее капитулировать. То, что Россия – разменная монета схватки США и Китая, не вызывает сомнений, а речи пропагандистов про величие можно смело опускать – у них работа такая. Кремлю никто не даст отсиживаться в сторонке, в этой схватке ему придется принимать чью-то сторону и выступить пушечным мясом либо для величия Америки, либо для экспансии Китая. Пища – она и есть пища.

Собственно, Путин и пытается выяснить – кто сожрет его целиком, а кто оставит неможечко косточек. Другого выбора у него все равно нет. Убитая и обворованная им страна субъектом мировой политики не является.

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