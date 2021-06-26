 

Мнение: Нелегкий выбор

26.06.2021, 0:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

28 июня Си Цзиньпин и Путин проведут между собой видеоконференцию. Личная встреча либо признана нецелесообразной, либо Путин предпочитает рисковать своим драгоценным здоровьем в исключительных случаях, когда деваться просто некуда – скажем, для встречи с Байденом. Который, конечно, не сидел две недели в карантине, чтобы предстать перед лидером галактики Млечный путь.

По всей видимости, Путин будет искать варианты ответа на поставленные Байденом "красные черты" с Си Цзиньпином. Торговаться, проще говоря. И по результатм торга станет примерно понятно, на чьих услових выгоднее капитулировать. То, что Россия – разменная монета схватки США и Китая, не вызывает сомнений, а речи пропагандистов про величие можно смело опускать – у них работа такая. Кремлю никто не даст отсиживаться в сторонке, в этой схватке ему придется принимать чью-то сторону и выступить пушечным мясом либо для величия Америки, либо для экспансии Китая. Пища – она и есть пища.

Собственно, Путин и пытается выяснить – кто сожрет его целиком, а кто оставит неможечко косточек. Другого выбора у него все равно нет. Убитая и обворованная им страна субъектом мировой политики не является.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Из-за обмороков на «Ревизорро» Елене Летучей наложили 40 швов

10.02 / Ученые выяснили главную причину «мозгового тумана» у больных COVID-19

23.04 / Мнение: “Мосул”.

16.05 / Я уехала из СССР в Америку. Теперь я чувствую, что мне не стоило заморачиваться

13.05 / “Претензий к нему не было”: директор школы в Казани об устроившем стрельбу

13.10 / Мнение: 1-я карабахская кибервойна

31.01 / Митинги 31 января

27.06 / Суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы россиянина Буркова

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

20.08 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика