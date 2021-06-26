Розовые тени и другие летние тренды в макияже 2021

Безусловно, лето хочется провести ярко и активно. А начать можно именно с макияжа. В нашей статье мы рассмотрим тренды косметики в этой области. Они будут интересны каждой моднице, которая хочет быть в курсе всех новинок.

Тени

Главным цветом этого года является розовый. Об этом заявили дизайнеры. Без данного цвета не обошелся и макияж. Не стоит наносить тени этого оттенка просто на веки, не используя базу под тени или консилер. Так как в данном случае цвет будет не очень насыщенным.

Очень красиво смотрятся розовые тени с черными стрелками. В летнее время года можно комбинировать розовый цвет с другими яркими тонами, например, с голубым или желтым. Но в таком случае стоит накрасить губы бесцветным блеском.

Стрелки трех видов

Еще один вариант, как сделать акцент на глазах, — это нарисовать красивые стрелки. В этом году в тренде 2 вида:

Фантазийные. Они, например, двойные или могут быть нарисованы блестящей подводкой.Цветные. Например, это могут быть синие или зеленые.

Тот, кто не особо любит эксперименты, может просто нарисовать ровные тонкие стрелки.

Помада и блеск с увлажняющим эффектом

За счет блеска даже нейтральный цвет будет выглядеть красиво и сочно. Актуальна в этом сезоне красная помада с увлажняющим эффектом.

Используя данные средства, не стоит забывать про карандаш для губ, им можно сделать контур. Если растушевать нанесенный на губы карандаш, то у вас получится эффект дымки. В летнее время лучше всего использовать помаду с SPF.

Глиттер для создания макияжа на вечер

Мы уже упоминали в статье про яркие тени, теперь стоит сказать несколько слов про глиттер. Пользоваться данным средством просто, сначала наносятся тени, а потом добавляем блестки. Глиттер наносится как на нижнее, так и на верхнее веко.

Сияющая кожа

Сияющая кожа всегда выглядит красиво. Существует несколько способов, как придать ей данный эффект. Можно использовать базу с эффектом увлажнения и сияния. Второй вариант— это смешать тональный крем и хайлайтер.