 

Снова анонсирован самый дешевый в мире смартфон

25.06.2021, 23:56, Новости дня
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Оказывается, не такая уж малая часть пользователей до сих пор не желают отказываться от старых форматов передачи данных 2G и 3G. Тогда зачем им дорогие смартфоны, поддерживающие 5G, а также уже подешевевшие с модемами 4G?

Специально для этих уважаемых людей две компании – Google и Jio Platforms – создали самый дешевый, на сегодня, в мире смартфон.

Экономия за счет использования откровенно устаревших технологий очевидна. Пользователи сознательно выбирают именно этот путь, отмечают эксперты. Вот поэтому индийские инженеры из Jio Platforms совместно с американцами десятого сентября обещают явить миру новейший аппарат всего-то за сотню американских долларов. Самое интересное, что для целевой аудитории это действительно станет новинкой.



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