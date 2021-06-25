Ученые обнаружили в Арктике останки динозавров

Американские ученые обнаружили останки динозавров, в чем не было бы ничего сенсационного, если бы не произошло это в Арктике. Но это не последняя шокирующая новость. Как стало известно в процессе предварительного изучения реликтовых скелетов, древние рептилии обитали здесь круглый год.

Это значит, что Арктика когда-то была теплым климатическим поясом, в котором никогда не наступала зима, отмечают ученые.

Ранее исследователи полагали, что в Юрском периоде динозавры могли жить в северных широтах, но для размножения и на зиму отправлялись на юг, как современные перелетные птицы. Но оказалось, что это не так. Возраст обнаруженных останков составляет около 70 млн лет.