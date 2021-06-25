 

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Петербурге

25.06.2021, 23:42, Новости дня
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В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса», у участников измерили температуру и проверили наличие защитных масок, сообщают информационные агентства.

Участникам нужно было пройти две проверки – на Невском проспекте они предъявляли билеты, а у Дворцовой площади проверялось наличие масок и проводилось измерение температуры. Длинная очередь из гостей праздника выросла за несколько часов до его официального начала. На празднике присутствуют лишь выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя.

В 22.00 на построенной в форме планеты сцене появились ведущие Иван Ургант и Даша Александрова. Ургант призвал собравшихся носить маски. При этом многие выпускники сняли их после прохода через пропускные пункты, передает РИА «Новости».

«Вы на Дворцовой, и это ваша победа. РФ будет сильной! Праздник состоится!» – заявил, обращаясь к участникам праздника, губернатор Александр Беглов. Глава города пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра. Он заявил: «Вы увидите алые паруса, загадаете желание, и оно исполнится. Мы уверены что нашу Родину, нашу Россию вы сделаете еще сильнее!».

Отметим, что в честь 30-летия возвращения трехцветного российского флага впервые на бриге «Россия» к алым парусам добавят стяги белого и голубого цветов.

Напомним, нынешний праздник посвящен значимым для российской истории событиям – первому полёту в космос, победе Александра Невского на Чудском озере и 30-летию возвращения триколора. На концерте выступят артисты, за которых проголосовали сами выпускники: Светланы Лободы, Niletto, Алины Островской, Ирины Дубцовой, группы Cream Soda и других.



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