 

«Союз–2» вывел на орбиту новейший спутник Минобороны

25.06.2021, 23:42, Новости дня
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны, сообщило ведомство.

Ракета стартовала с космодрома Плесецк в 22.50 мск. В «установленное время» спутник был «успешно выведен на расчетную орбиту». Запуск прошел в штатном режиме. Наземные средства ВКС РФ приняли на управление космический аппарат, которому присвоен порядковый номер «Космос–2550», передает ТАСС.

Напомним, это второй пуск ракеты-носителя «Союз–2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Первый состоялся 2 февраля.



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