 

Мнение: Жрут собак аж за ушами трещит! Вы всё ещё думаете, что Кетай – развитая страна?

25.06.2021, 23:28, Разное
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В Китае проходит фестиваль собачьего мяса, на котором в течение 10 дней будут зарезаны и сожраны 5000 собак.
Несмотря на возмущение по поводу жестокого обращения с животными и риска для здоровья, связанного с фестивалем собачьего мяса в Юлине, утверждается, что собак все еще доставляют в город для подготовки к убою.

Два китайских города, Шэньчжэнь и Чжухай, запретили есть собак в связи с пандемией коронавируса Кредит: AFP
По сообщениям The Mirror, в Юлине, провинция Гуанси, задолго до начала фестиваля были сфотографированы продавцы, продающие убитых щенков.

Восемь киосков были обнаружены местными активистами на рынке Дункоу, а еще 18 – на рынке Наньцяо в конце мая, по данным Humane Society International.Доктор Питер Ли, специалист по китайской политике Международного общества защиты животных (HSI), сказал: "Поскольку новые случаи заболевания COVID-19 связаны с одним из пекинских рынков, разрешение массового скопления людей торговать собачьим мясом и потреблять его на переполненных рынках и в ресторанах в ходе фестиваля представляет собой значительный риск для здоровья населения".
В конце февраля 2020 года Китай ввел временный запрет на любую торговлю и потребление диких животных, поскольку широко распространено мнение, что Ковид-19 перешел от летучих мышей к человеку.В начале этой недели активисты остановили один грузовик на пути в Юйлинь и спасли находившихся в нем перепуганных дворняг.Однако, по их словам, другому грузовику удалось уехать, и активисты пустились в погоню.Спасение животных координировал китайский защитник прав животных г-н Чжао, который руководит благотворительным приютом NoToDogMeat в Хэбэе.Представитель организации сказал, что NoToDogMeat использует юридические лазейки для организации спасения животных.Когда их останавливают, грузовики, как правило, не имеют карантинной документации, разрешения на перевозку и медицинских сертификатов, необходимых для перевозки животных в Китае."Чтобы избежать судебного преследования, водители отдают собак", – утверждает представитель.Благотворительная организация также направила подкрепление из других стран для проведения акции протеста и оказания дальнейшей помощи в спасении собак.

Исток.

Источник: Достало



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