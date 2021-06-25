Мнение: Партнерство

Япония официально присоединилась к объединению RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнёрство ВРЭП (англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Это объединение является крупнейшей на сегодняшний день зоной свободной торговли, объединяющей 10 стран АСЕАН и 5 стран региона, включая Китай. Именно Китай является в этой зоне доминантой, и по сути, это его ответ на американские проекты типа Транстихоокеанского партнерства.

Для Японии присоединение к RCEP является шансом на экономический подъем, по оценкам, вхождение в зону даст ей рост экономики в 3 процента и создаст новые 600 тысяч рабочих мест, причем в высокотехнологичных отраслях — машиностроении в первую очередь.

Это очень серьезный вызов и США, и всей глобальной экономике на базе доллара, так как у крупнейшей мировой зоны торговли неизбежно встанет вопрос и о создании внутренней валютной системы. Война между США и Китаем приобретает, что называется, зримые черты и контур. Угроза гегемонии и США, и доллара встает в полный рост, а значит — схватка близка.

Россия с ее проектом ЕАЭС, который обанкротился после 14 года, находится за бортом этой схватки, но отсидеться в сторонке ей, конечно, никто не даст. И это тоже не вызывает сомнений.

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