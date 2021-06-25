Вакцинация, часть 2 – Личное мнение

Читая вчерашние комментарии к посту о глупейшем выступлении актёра Бероева, который поставил в один ряд вакцинацию и Холокост, я поняла главное — государственная пропаганда в очередной раз жиденько обосралась.

И нет, я совершенно не обижалась на тех простых людей, которые слали мне в день рождения на голову проклятия. Я знаю, что через полгода, когда включится разум, им станет стыдно. Да и эмоции их вполне понятны, я правда на вас не сержусь.



Фото: Соцсети

Мастера ноготочков, наращивания ресничек — хорошие, в общем-то, люди. Просто ребята, получающие миллиарды рублей на пропаганду, за полтора года так и не нашли времени, чтобы внятно объяснить народу очевидные вещи.

Давайте это сделаю я — нет, я не продалась, потому что никто бы не купил то, что напишу ниже. Мне же надоело ходить в маске, но не иметь возможности слетать к морю или зайти в ресторан без риска заболеть.

Для чего нужна вакцинация? Да ещё всеобщая.

А в этом и соль. Или вакцинация массовая, или она не имеет смысла.

Вакцина — далеко не стопроцентное чудо-лекарство. Кого-то она защищает, кого-то нет. Но если вакцинировать всех, вирус не сможет распространяться — массово.

Единичные случаи вполне возможны. А вот условий для широкого распространения, а следовательно и пандемии, запретов, ограничений, не будет.

Понимаете?

10 процентов. 20, 30. И даже половина вакцинированных — это ничего не решает. Привиты должны быть все или смысла в вакцинации нет.

Сделав прививку, вы не гарантируете себе стопроцентную защиту. Да, риски станут меньше, но далеко не нулевыми.

В обществе, где вакцинированы все, вирус не может циркулировать. Вполне возможно его привезёт турист из Азии и даже заразит 2-3 человек, но дальше он распространяться не сможет.

В этом — смысл вакцинации. И только в этом. Не в том, что прививка гарантирует невозможность заразиться конкретному человеку.

Когда вы видите слово «вакцинация», всегда держите в голове, что перед ним, как само собой разумеющееся, стоит слово «всеобщая».

На сегодня наука не знает препарата, который бы гарантировал лично вам стопроцентную защиту от какого-либо вируса. Эпидемии же побеждают только массовой вакцинацией, когда кто-то может и заболеет, но зараза не пойдёт в народ.

Чихающий мастер маникюра сидит в торговом центре. Она — антиваксер. Окончила мед, биофак и институт вирусологии, наверное, и во всём разбирается. Мимо проходят сотни и тысячи людей ежедневно — часть вакцинирована, кто-то уже переболел, а половина вообще не имеет иммунитета.

И эта девушка заразится сама, а потом заразит тех, кто не болел и не вакцинирован. А потом и часть из тех, кто вакцинирован, и тех, кто переболел.

Такими темпами пандемия не закончится очень долго. Ну, пока 90% не переболеют, а половина из них — ещё по одному-два раза из-за мутаций.

Я не призываю вас прививаться конкретной вакциной — выбирайте любую. Спутник, Пфайзер да хоть китайскими, если нравятся — вообще не вижу разницы.

И мне тоже непонятна и вызывает вопросы непродуманная система идущей сейчас обязательной вакцинации.

Зачем прививаться переболевшим? Почему положительный тест на спайк-белок не является отводом от прививки? Когда начнут прививать детей — разве опыт Израиля не показал, что уже пора?

И так далее — вопросов много, и я говорю, что государственные потуги показали за время пандемии себя во всей красе.

Государство не закрыло границы вовремя. Государство объявило ограничения внутри страны слишком поздно. Государство непродуманно убивает бизнес своими уже бесполезными ограничениями. Государственная пропаганда за полтора года — это огромный срок! — не смогла разжевать людям простейшую информацию о вакцинации так, чтобы люди сами выстраивались в очередь на прививку!

Обосрались — иначе я это и назвать не могу. Зато обсудили по ТВ НАТО и Украину — вот ведь у нас какие проблемы!

И тем не менее, и даже вопреки государству и его пропаганде, я не вижу иного выхода из пандемии — или мы все переболеем по 2-3 раза, или массово привьёмся и забудем уже о коронавирусе.

Какой вариант вам больше нравится?

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