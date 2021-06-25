Любовь к 70-м и сходство с принцессой Дианой сделали блогершу звездой соцсетей

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы попасть в совершенно иную эпоху, к примеру на полвека назад? Если вы думаете, что это невозможно, то сильно ошибаетесь. Достаточно сделать нужную прическу, облачиться в соответствующий наряд — и вы уже словно прилетели в современный мир из прошлого. Так поступила героиня сегодняшней истории.

Новый образ

Все началось с того, что Роза Ван Рийн пять лет назад случайно наткнулась на диск шведской группы АВВА. Прослушав хиты легендарного коллектива, девушка поняла, что ей невероятно хочется очутиться в той эпохе, почувствовать ту самую атмосферу.

Погружение в семидесятые годы продолжилось после того, как Роза ознакомилась с творчеством группы Bee Gees. Тогда ей пришла в голову идея сменить имидж: уж больно хотелось подражать кумирам.

Роза сделала прическу в виде локонов, облачилась в одежду, которую носили полвека назад, и сняла себя на камеру. Видео она загрузила в соцсеть “ТикТок”, особо не рассчитывая на успех или признание. Ей просто хотелось найти единомышленников.

Покорение соцсетей

Блогерство увлекло девушку. Она регулярно выкладывала ролики, пока пользователи Интернета не обратили на нее внимание.

Кстати, девушка уже успела несколько сменить стиль и имидж. Она осталась блондинкой, как и прежде, но немного укоротила свои локоны.

Если ранее Роза внешне была похожа на одну из солисток группы АВВА, то теперь стала прямо-таки копией принцессы Уэльской Дианы, покойной матери принца Гарри и принца Уильяма. Такая же прическа, такие же утонченные черты лица, те же белокурые, слегка вьющиеся локоны. Сходство просто феноменальное.

Пользователи Интернета не могли не восхититься преображением Розы. Девушку стали называть ангелом за миловидную внешность. С каждым днем подписчиков становилось все больше и больше. Ну а тиктокерша продолжала радовать поклонников своим контентом и знакомить с творчеством групп семидесятых годов.

Параллельно девушка запустила свой канал на “Ютубе”. Туда она выложила обучающие ролики, как сделать волны из локонов в стиле семидесятых годов. Роза не слишком активно раскручивает свой канал на “Ютубе”: она занимается преимущественно “ТикТоком”.

Философия жизни Розы

Роза признается, что самое главное — это прислушиваться к своей интуиции и голосу сердца, не гнаться за модой, за трендами. Нужно оставаться самим собой. И если вам больше импонирует ретро-стиль, то вы не должны бояться выглядеть старомодными. Одевайтесь так, как вам нравится, чтобы выразить свою индивидуальность и чтобы делать то, что вам хочется. А мнение окружающих должно интересовать в последнюю очередь.

Вот такой философии придерживается Роза, и с ней сложно не согласиться. Пока подавляющее большинство современных девушек думают о том, как бы приобрести соблазнительные формы за счет пластики или увеличить объем губ, наша героиня выбрала ретро-стиль, который предполагает натуральность, и не прогадала. По крайней мере, подписчиков и поклонников у нее явно не меньше, чем у девушек, которые вышли из «силиконовой долины» (и речь не о технологическом американском центре).