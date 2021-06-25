Раскрыта тайна исчезновения озера в Антарктиде

Ранее сообщалось, что в восточной части ледовитого южного континента непонятно почему исчезло целое озеро. Исследовав данную ситуацию, ученые представил объяснения произошедшему.

Все очень просто, говорят специалисты. И виновно в исчезновении большого озера глобальное потепление. Вода накапливалась, а дном для образовавшегося озера служил обычный лед. Разумеется, поскольку температура пресной воды всегда выше нуля градусов по Цельсию, она постепенно растапливала лед на дне.

Наконец, наступил момент, когда там образовалась брешь. В результате огромная масса озерной воды просто сбежала в море. Речь идет об объеме до 700 млн кубометров, отмечают ученые. Событие произошло в прошлом году.