Американские ученые разработали материал, которым можно заменить кевлар

Как стало известно из компетентных источников, в результате совместной работы группы ученых их калифорнийского и Массачусетского технологических институтов, был создан материал, которые может прийти на смену знаменитому кевлару.

Он оказался легким и не менее прочным, поясняют авторы изобретения. Новый материал выдерживает удары, несущие большую кинетическую энергию, не хуже кевларовой брони.

При этом поглощение энергии удара происходит примерно так же, как в мягком и вязком алюминии. Однако новый материал легче, чем любые существующие аналоги. Поэтому ему пророчат большое будущее в военной сфере. В частности, можно производить каски и бронежилеты, ношение которых не станет обузой для солдат.