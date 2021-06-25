Эксперты рассказали, чем отличаются друг от друга четыре российские вакцины от коронавируса

Эксперты медицины рассказали, чем отличаются друг от друга вакцины от коронавируса, созданные российскими учеными. Отечественные препараты имеют разный состав и специфику создания, однако во всех случаях их высокая эффективность доказана в ходе множества исследований.

После начала пандемии коронавируса все страны мира включились в работу по лечению и профилактике опасного заболевания. Предотвратить распространение инфекции можно, вакцинировав максимальное количество населения. Появились свои препараты для этого и у России, причем отечественные исследователи микробиологи создали сразу четыре разных средства. Эксперты медицинской сферы разъяснили, в чем состоят отличия «ЭпиВакКороны», «КовиВака», «Спутника V» и его упрощенной версии «Спутника Лайт».

Так, своеобразной гордостью российской науки стал «Спутник V», продемонстрировав эффективность выше 90-процентного уровня. Эта вакцина создана на основе генетически модифицированного вектора аденовируса. Безопасность пациентов после укола обеспечивается тем, что вирус искусственно лишен способности к размножению.

«КовиВак» же был произведен с использованием материала инактивированного (убитого) организма коронавируса. Это единственный подобный препарат в Российской Федерации. Данная форма вируса не способна заразить своего носителя из-за слишком малой дозы, но ее хватает для обеспечения полноценного иммунитета. Такая цельновирионная вакцина дает позитивный результат по предупреждению заражения в 85 процентах случаев.

Созданный центром «Вектор», работающим на базе Роспотребнадзора, содержит фрагменты белков коронавируса. Они были не извлечены из образцов, а произведены искусственно. Препарат является пептидным и также показал свою высокую результативность. Состав «Спутника Лайт» содержит первый компонент вакцины «Спутник V». Как и ингредиенты, действие облегченной версии средства идентично базовому препарату. Несмотря на разный состав и структуру, специфику их создания, все препараты, выпущенные в России, в ходе множества исследований получили высокие показатели своей эффективности.

Источник: nsk.tsargrad.tv