Эксперты рассказали, чем отличаются друг от друга четыре российские вакцины от коронавируса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Эксперты медицины рассказали, чем отличаются друг от друга вакцины от коронавируса, созданные российскими учеными. Отечественные препараты имеют разный состав и специфику создания, однако во всех случаях их высокая эффективность доказана в ходе множества исследований.
После начала пандемии коронавируса все страны мира включились в работу по лечению и профилактике опасного заболевания. Предотвратить распространение инфекции можно, вакцинировав максимальное количество населения. Появились свои препараты для этого и у России, причем отечественные исследователи микробиологи создали сразу четыре разных средства. Эксперты медицинской сферы разъяснили, в чем состоят отличия «ЭпиВакКороны», «КовиВака», «Спутника V» и его упрощенной версии «Спутника Лайт».
Так, своеобразной гордостью российской науки стал «Спутник V», продемонстрировав эффективность выше 90-процентного уровня. Эта вакцина создана на основе генетически модифицированного вектора аденовируса. Безопасность пациентов после укола обеспечивается тем, что вирус искусственно лишен способности к размножению.
«КовиВак» же был произведен с использованием материала инактивированного (убитого) организма коронавируса. Это единственный подобный препарат в Российской Федерации. Данная форма вируса не способна заразить своего носителя из-за слишком малой дозы, но ее хватает для обеспечения полноценного иммунитета. Такая цельновирионная вакцина дает позитивный результат по предупреждению заражения в 85 процентах случаев.
Созданный центром «Вектор», работающим на базе Роспотребнадзора, содержит фрагменты белков коронавируса. Они были не извлечены из образцов, а произведены искусственно. Препарат является пептидным и также показал свою высокую результативность. Состав «Спутника Лайт» содержит первый компонент вакцины «Спутник V». Как и ингредиенты, действие облегченной версии средства идентично базовому препарату. Несмотря на разный состав и структуру, специфику их создания, все препараты, выпущенные в России, в ходе множества исследований получили высокие показатели своей эффективности.
Источник: nsk.tsargrad.tv
Смотреть комментарии → Комментариев нет