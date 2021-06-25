 

Ученые рассказали о самом характерном симптоме будущего тяжелого течения COVID-19: “Со стороны мозга”

25.06.2021, 22:48, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы симптоматики, проявляющейся после инфицирования коронавирусом. На основании результатов научной работы исследователи выделили наиболее характерный симптом, предрекающий вероятное будущее тяжелое протекание COVID-19.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Флориды (США), провели анализ динамики развития заболевания COVID-19 у большой группы пациентов общим количеством 36 тысяч человек. Медики отметили, что в львиной доле случаев тяжелого протекания болезни инфицированные коронавирусом, кроме характерных симптомов в виде повышения температуры тела, одышки и т.д., испытывали некоторую спутанность сознания. Причем наличие такой тенденции предсказывало вероятность проявления COVID-19 в тяжелой форме в три раза чаще, чем другие факторы при отсутствии подобной симптоматики. как объяснили эксперты, проявляется такое психологическое отклонение, в первую очередь, в виде сбоев в поведении и особенно – в памяти. Например, пациент начинает путаться в определении собственного местонахождения, в идентификации окружающих и нередко способен “потеряться во времени”. По словам специалистов, такой симптом в большинстве случаев начинал проявляться одновременно с прогрессированием болезни, а иногда даже за несколько дней до него.

“Одним из ключевых моментов в лечении COVID-19 является поиск подсказок – как распознать, будет ли агрессивным течение болезни. Мы обнаружили, что определенные симптомы, которые проявляются со стороны мозга, могут быть ранним маркером более серьезного COVID-19. Мы надеемся, что это может помочь вовремя начать лечение и спасти жизни людей”, – резюмировал один из авторов исследования Дэвид Марра. Ученый выразил надежду, что результаты исследования будут способствовать своевременной диагностике тяжелой формы опасного заболевания и, соответственно, принятию своевременных оперативным мер по борьбе с ним. Материалы научной работы были опубликованы в Critical Care Explorations.

Источник: doctorpiter.ru



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