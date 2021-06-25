Зеленский: “Минск” умер? Он и родился еле живым

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью каналу “1+1”, вышедшем 24 июня.

Он отметил, что выдача Россией своих паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подтверждает: РФ не соблюдает соглашения.

“650 тыс. паспортов [выдала Россия жителям ОРДЛО]. Это сказал секретарь СНБО [Алексей] Данилов. 350–400 тыс. подтверждено. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РФ. Как говорить с [президентом РФ Владимиром Путиным], встречаться, обсуждать важные вопросы, которые есть между нашими странами? Прежде всего вопросы безопасности. Паспортизация – одно из доказательств того, что по “Минску” никто не идет”, – сказал Зеленский.

Ведущая уточнила, означает ли это, что “Минск” умер”.

“Он и родился еле живым. То, что было подписано в 2015-м, я считаю, едва живое. Вопрос в том, что это сегодня – “Нормандия”, опираясь на “Минск”, или “Минск”, опираясь на встречи “Нормандии”. То, что [Минские договоренности] – единственный документ и единственная адженда, – это правда. Ее не надо закрывать, но надо открывать другую адженду”, – ответил президент.

Зеленский высказал мнение, что саммит Путина и президента США Джо Байдена, который прошел в Женеве 16 июня, и его встреча с Байденом, которая планируется в конце июля, могут предоставить другую программу для решения этих вопросов.

“По крайней мере нам нужно попробовать”, – добавил глава государства.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля.

Байден 16 июня в Женеве провел первую встречу с Путиным. Саммит прошел на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. По итогам встречи оба лидера провели пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Путин сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”.

Тема Украины, по словам президента РФ, “затрагивалась не очень подробно”. Байден сообщил, что заявил Путину о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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