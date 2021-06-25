“Недосыпы, перекусы, скорость”. Могилевская поделилась тремя простыми правилами похудения для всех

45-летняя исполнительница уточнила, что это советы от ее профессионального диетолога.

1. Недосыпы. Своевременный сон, длящийся семь-восемь часов, способствует стройности, повышает иммунитет и хорошо влияет на психоэмоциональный фон. Важно ложиться спать хотя бы в тот же день, в который вы и проснулись, то есть до 24.00, а еще лучше — до 22.00–23.00.

Также важно помнить о том, что гормон, отвечающий за липолиз (соматотропин), максимально вырабатывается в строго определенные часы — с 23.00 до 1.00. Если в это время вы далеко от подушки, боюсь, что снизить вес в этот день не удастся.

2. Перекусы. Избегайте промежуточных перекусов между основными приемами пищи, потому что любая ЗОЖная печенька, сухофруктик или чашка капуччино могут полностью испортить ваш результат. Также проконсультируйтесь с врачом, какой рацион вам подходит больше — трех- или пятикратный.

3. Худеть быстро. Те, кто резко отказываются от еды, могут быстро избавиться от нескольких килограммов, но этот эффект будет краткосрочным, плюс могут развиваться дефициты микронутриентов. Ощущение усталости, слабости, пониженная концентрация внимания и снижение трудоспособности — результаты ваших голоданий. Для того, чтоб получить долгосрочный результат, нужно делать все постепенно и с умом.

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью.

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг, а уже на следующий день похвасталась, что похудела на 600 г. 12 июня певица сообщила, что уже сбросила 1,5 кг.

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