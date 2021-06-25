В Израиле вернули масочный режим из-за вспышки COVID-19. Распространение болезни связывают с “индийским” штаммом

Маски обязали носить в международном аэропорту, в пунктах пересечения границы и там, где оказывается медицинская помощь.

Газета The Times of Israel уточнила, что накануне в Израиле зарегистрировали более 200 новых случаев заражения COVID-19, максимальное количество с начала апреля. Высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения предупредил, что распространение коронавируса ускоряется.

Требование носить маски не коснется детей до семи лет, людей с медицинскими противопоказаниями и тех, кто работает в замкнутом пространстве один или постоянно вдвоем. Не носить маску разрешили при занятии спортом.

В Израиле отменили масочный режим 15 июня. После этого в стране участились случаи заболевания COVID-19. Причиной 70% новых случаев заражения в Израиле за последние недели считается “индийский” штамм коронавируса, заключило издание.

Контекст:

По данным минздрава Израиля, с начала эпидемии в стране выявили 840,6 тыс. заразившихся коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболело 228 человек. Умерло более 6,4 тыс. пациентов с COVID-19. В стране прививки от коронавируса получило более половины населения, с 6 июня началась вакцинация детей 12–15 лет.

Министр внутренних дел страны Аелет Шакед сообщала, что Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19. Непривитые туристы должны будут пройти карантин. Прибывающие из стран с низким уровнем риска смогут не сдавать серологический тест на наличие антител.

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные учреждения возвращаются к нормальной работе.

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях – единственное серьезное карантинное ограничение, действовавшее последние две недели. Все же маски по-прежнему должны носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

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