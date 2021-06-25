Умерла актриса из «Соляриса» Тарковского Ольга Барнет

В возрасте 69 лет скончалась народная артистка РФ Ольга Барнет, сообщили в МХТ имени Чехова.

Как сообщили в театре, Барнет умерла «после тяжелой и продолжительной болезни». Публичного прощания с актрисой не планируется – таково было ее желание, передает РИА «Новости».

В МХТ имени Чехова Барнет пришла в 1972 году, когда окончила Театральное училище имени Щукина. Была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса, «Копенгаген» Миндаугаса Карбаускиса и других. Помимо этого играла в Театре Олега Табакова, передает ТАСС.

Также она снималась в кино. В частности, Барнет исполняла роли в фильмах «Солярис» Андрея Тарковского, «Время-не-ждет», «Черный треугольник», «Три августовских дня», «Гладиатор по найму» и других.