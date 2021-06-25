 

Умерла актриса из «Соляриса» Тарковского Ольга Барнет

25.06.2021, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В возрасте 69 лет скончалась народная артистка РФ Ольга Барнет, сообщили в МХТ имени Чехова.

Как сообщили в театре, Барнет умерла «после тяжелой и продолжительной болезни». Публичного прощания с актрисой не планируется – таково было ее желание, передает РИА «Новости».

В МХТ имени Чехова Барнет пришла в 1972 году, когда окончила Театральное училище имени Щукина. Была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса, «Копенгаген» Миндаугаса Карбаускиса и других. Помимо этого играла в Театре Олега Табакова, передает ТАСС.

Также она снималась в кино. В частности, Барнет исполняла роли в фильмах «Солярис» Андрея Тарковского, «Время-не-ждет», «Черный треугольник», «Три августовских дня», «Гладиатор по найму» и других.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Представлен новый смартфон Nubia Red Magic 5S

18.06 / США хотят договориться с Тегераном по ядерной сделке до инаугурации нового президента Ирана – Axios

10.11 / НПО Спецматериалов обвинили в поставке МВД китайских шлемов под видом своей разработки

26.02 / Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине

01.10 / Франция обвинила Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах

02.03 / В Житомирской области объявили подозрение полицейскому, который пытал двух подростков, чтобы они признались в угоне автомобиля

30.05 / BAIC представил обновлённую версию внедорожника Beijing BJ9

08.08 / В Минске прошли массовые задержания велосипедистов, одного из них забрала “скорая”

06.12 / SpaceX запустила грузовой корабль Cargo Dragon

13.10 / Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика