Выходец из Сомали зарезал трех человек в Германии

Нападение, в результате которого в Вюрцбурге погибли три человека, совершил выходец из Сомали, сообщила полиция Нижней Франкии.

В результате «нападения 24-летнего сомалийца три человека погибли, остальные ранены, в том числе тяжело». Нападавший жил в Вюрцбурге, передает РИА «Новости».

При задержании полицейские ранили его из пистолета в ногу. На видеозаписях, которые распространяют в соцсетях, видно, как преступника до прибытия полиции пытаются нейтрализовать прохожие. Нападавший задержан, пособников у него нет, передает ТАСС.

Глава МВД земли Бавария Йоахим Херман сообщил Bild, что нападавший «в последние месяцы отличался агрессивным поведением», а несколько дней назад «был принудительно отправлен на психиатрическое лечение».

Напомним, в результате нападения с ножом три человека погибли, шесть ранены. Генконсульство РФ в Мюнхене сообщило, что, «по данным полиции Вюрцбурга, среди погибших и пострадавших граждан РФ нет». О возможной связи происшествия с терроризмом пока не сообщалось.