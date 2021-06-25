 

Экс-полицейский Шовин осужден за убийство Флойда более чем на 20 лет тюрьмы

25.06.2021, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский экс-полицейский Дерек Шовин, в результате действий которого погиб афроамериканец Джордж Флойд, осужден на 22,5 года тюремного заключения.

В последнем слове он выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал. «Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», – сообщил при этом Шовин. Обвинение просило приговорить его к 30 годам тюрьмы, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Флойда, предположительно, от действий полиции. В апреле 2021 года суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Euronews – Еврокомиссия представляет первый закон об искусственном интеллекте

28.04 / “Получила вторую дозу”. Уоттс вакцинировалась от коронавируса

06.01 / “Апофеоз смехоямы”. Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа

27.07 / Зюганов счел пчелиные законы идеальными для строительства партии

16.01 / Российские ученые разработали самый быстрый метод квантовой генерации случайных чисел

27.04 / Наблюдатели рассказали о борьбе с провокациями на муниципальных выборах

12.05 / Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию

03.08 / Названы отрасли с самыми высокими в РФ зарплатами

14.01 / В Украине пока не подтвержден новый, “британский” штамм коронавируса – Ляшко

26.06 / Украина сдала в концессию первый морской порт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика