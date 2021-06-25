Экс-полицейский Шовин осужден за убийство Флойда более чем на 20 лет тюрьмы

Американский экс-полицейский Дерек Шовин, в результате действий которого погиб афроамериканец Джордж Флойд, осужден на 22,5 года тюремного заключения.

В последнем слове он выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал. «Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», – сообщил при этом Шовин. Обвинение просило приговорить его к 30 годам тюрьмы, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Флойда, предположительно, от действий полиции. В апреле 2021 года суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.