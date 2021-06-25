Белорусский политолог Усов: Отсутствие санкций создает “тепличные” условия для авторитаризма

По мнению белорусского политолога, тактика диалога с Александром Лукашенко не будет эффективной. Эксперт считает, что избавиться от действующего режима можно только с помощью санкций. Мол, последовательное жесткое давление – серьезный прессинг для таких систем.

Усов отметил: занесенные в черный список люди чувствуют себя изгоями, однако это не всегда ощутимо для других. В долгосрочной же перспективе санкции создают ограничения в функционировании предприятий, что в дальнейшем приводит к серьезным системным изменениям.

Также политолог считает, что не стоит ждать от санкций немедленного уничтожения режима, поскольку в истории подобных случаев не было. По его словам, такие наказания лишь сокращают жизнедеятельность ненавистной системы.

“Отсутствие санкций создает абсолютно “тепличные” условия для развития и жизнедеятельности авторитарных систем”, – считает эксперт.

Напомним, ранее Валерий Цепкало заявил, что Александр Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов. Также оппозиционер отметил, что Белоруссия стала “организатором движения” нелегальных мигрантов в Европу.