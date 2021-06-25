Эх, Оля-Оля… – Личное мнение

Меня пугает внешний вид Бузовой. На фотографии слева — Оля на открытии фестиваля «Жара».



Фото: Соцсети

Справа — на этом же фестивале, но 4 года назад.

Как можно за 4 года накинуть на лицо целое поколение прожитых лет?

Что нужно делать, какой образ жизни вести, чтобы пряник настолько раздуло?

Ещё в 2019 году Оля, хоть и не красавица, но на той же «Жаре» (в коллаже справа) выглядела посвежее, что ли.



Фото: Соцсети

Эти два года, которые, как мне кажется, пошли гОленьке не на пользу.

А вот она же — на вручении премии Муз-ТВ недавно. Щи — сложные, брыли висят, веки висят, кожа грубая, волосы на лице.



Фото: Соцсети

Вообще, лицо Ольги значительно погрубело. Как думаете, почему? Ваши версии.

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