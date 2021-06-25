Средство на основе технического спирта и другие популярные в прошлом способы борьбы с сорняками на газоне

Сорняки портят внешний вид газона. Зеленый участок, заросший одуванчиками, клевером и ромашками, выглядит как дикий луг из разнотравья. Со временем нежелательные растения разрастаются и занимают все большую и большую площадь. Использование гербицидов может нанести вред не только сорным, но и культурным травам. В статье мы расскажем о популярных в прошлом способах борьбы с сорняками, которыми пользовались еще наши бабушки.

Горячая вода

Пролейте сорняки горячей водой. При этом лучше использовать чайник, а не кастрюлю, чтобы вам было удобнее направлять струю на нежелательные растения. Горячая вода уничтожает все зеленые насаждения, поэтому старайтесь, чтобы она не попадала на культурные травы.

Уксус с солью

Подготовьте следующие ингредиенты:

уксус – большой стакан (300 г);поваренную соль – столовую ложку с горкой;моющее средство для посуды – 3 капли.

Перемешайте продукты в миске, а затем перелейте жидкость в опрыскиватель. Обрызгайте сорняки приготовленным раствором. Избегайте попадания состава на культурные растения, это нанесет им непоправимый вред.

Технический этиловый спирт

В борьбе с сорняками вам поможет технический этиловый спирт. Добавьте пару столовых ложек этого средства в стакан воды. Вылейте раствор на сорняки. Этот состав отлично работает на стыках и выемках между брусчаткой вокруг дома или на террасе.

Механическое удаление

Вы можете удалить сорняки механическим путем, то есть просто вырвать их руками. Прополка газона – непростая работа, занимающая немало времени. Но это наиболее безопасный способ избавления от сорняков, не затрагивающий культурные растения.

Очень важно вырывать сорняки вместе с корнями, иначе они вырастут заново. Прополку лучше проводить на влажной почве. Для облегчения работы используйте садовые инструменты: удалитель сорняков, мотыжку или тяпку с телескопической ручкой.

Регулярное скашивание

Регулярно скашивайте траву на газоне. Это предотвратит распространение семян сорняков по участку. Не забывайте о подкормке и поливе. Хороший уход за культурными растениями – лучший способ профилактики сорняков.

Не стоит стричь газон слишком низко. Высота растений должна составлять около 4 см. Культурная трава должна создавать тень, которая препятствует прорастанию сорняков и мхов.

Заключение

Большинство газонных сорняков относятся к двудольным растениям. Избавиться от них довольно сложно. Такие цветы и травы отличаются выносливостью, имеют длинные корни и дают большое количество семян. Воспользуйтесь старыми и проверенными методами, о которых мы рассказали. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с такими сорняками.