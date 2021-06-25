Белая кожа – символ благородства и красоты: квинтэссенция отбеливания от корейских и японских девушек

Гладкая белая кожа – символ благородства и красоты женщин Японии и Кореи. Поэтому отбеливающие процедуры – второй по важности шаг в уходе за кожей корейских и японских девушек. Рассмотрим квинтэссенцию отбеливания кожи женщинами этих двух стран.

Как отбеливают кожу девушки из Кореи?

Женский пол страны использует в уходе за собой эссенции, сыворотки или ампулы. Эти продукты обладают способностью глубоко воздействовать на глубокие слои кожи, улучшая ее пигментацию изнутри. Тем самым они обеспечивают более быстрые результаты, чем обычные кремы, которые воздействуют только на поверхности эпидермиса.

Корейские девушки также часто используют эти продукты с хлопковыми масками для лица. Они пропитывают эссенцией маски или ватные диски и так протирают кожу. Этот метод намного эффективнее, чем похлопывание по лицу руками или использование других основных средств. Перед проведением этой процедуры они очищают лицо с помощью глиняных масок. А чтобы кожа сияла изнутри, рацион корейских женщин включает большое количество фруктов, особенно богатых витамином С, таких как апельсин, мандарин, драконий фрукт, арбуз и т. д.

Японские девушки не выходят на улицу без солнцезащитного крема

Япония – единственное место, где вы можете найти средства защиты от солнца с головы до ног: от шляп и масок до одежды, носков, перчаток или зонтов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению. Мало того, японцы также создают множество специализированных солнцезащитных кремов с чрезвычайно высоким индексом защиты от УФ в сочетании с водостойкостью.

Японские девушки с раннего возраста знают, что если они хотят сохранить здоровую кожу, а также долгую молодость, то должны защищаться от солнца. Так что солнцезащитный крем есть в косметичке каждой женщины Японии.

Для эффективного ухода за кожей следует принять во внимание принципы отбеливания, применяемые корейскими и японскими девушками.