Поставки смартфонов Huawei упали до исторического минимума

Согласно последним данным, предоставленным аналитиками Counterpoint Technology Market Research, доля китайской компании Huawei в глобальных поставках смартфонов упала до исторического минимума с момента, когда данный производитель действительно начал играть значительную роль в мировой экономике.

Сейчас у них только 4,6%. А ведь еще в марте этого года показатель составлял 9,7%. Всего за один квартал отгрузки сократились более чем вдвое! Такого стремительного падения производства мир еще не видел, отмечают эксперты.

А ведь с учетом выпущенных за последние годы гаджетов, на руках у пользователе очень много смартфонов Huawei. На самом деле, их 36%, но это ненадолго. Американские санкции делают свое дело. Производитель, ранее нацеливавшийся на доминирующую роль, очень легко сдулся.