 

Эксперты рассказали о распространении связи 4G в Карелии

25.06.2021, 22:00, Новости дня
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Как сообщили в компании «МегаФон», 62% смартфонов, которыми владеют их абоненты на территории Карелии, уже поддерживают стандарт связи 4G.

Всего жители данного российского региона используют более пяти тысяч разных моделей мобильных устройств, отмечают у оператора связи. Половина телефонов с LTE работают на технологии VoLTE.

Кстати, 62% абонентов могут теперь не прерывать разговор во время интернет-сессии. Собственно говоря, это еще одно преимущество данного стандарта связи, который также отличается более высокой скоростью соединения, чем предшествующие модели беспроводной передачи данных. Как правило, жителям Карелии достаточно месячного трафика в объеме 23 Гб.



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