Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО

Инцидент с британским эсминцем возле берегов Крыма подтвердил: НАТО будет все чаще демонстрировать, что считает полуостров украинским, а Украину – союзником, пишет Константин Эггерт.

24.06.2021 Автор Константин Эггерт

Учения российских военных у берегов Крыма, апрель 2021 года

Не более сотни метров отделяло британский корабль от российских. По радио звучали угрозы открыть огонь. В небе барражировало два десятка боевых самолетов ВКС России. Вдалеке звучали и разрывы. Так описал инцидент с эскадренным миноносцем королевских ВМС Defender корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который находился на борту британского корабля в водах Черного моря недалеко от крымского мыса Фиолент.

В изложении министерства обороны РФ все выглядело еще более драматично: российские военные дали предупредительные залпы в непосредственной близости от Defender. Би-би-си это не подтверждает. Но, как всегда в подобных случаях, инцидент мог иметь значительно более тяжелые последствия, ошибись всего один офицер ВМС или пилот – с любой из сторон.

НАТО: “Крым – это Украина”

Британцы следовали в пределах 12-мильной прибрежной зоны, которая, с точки зрения международного морского права, остается территориальными водами Украины. Российские власти регулярно объявляют о проведении длительных учений в акватории Крыма, чтобы отпугнуть ВМФ стран НАТО, которые в последнее время все регулярнее в нее заходят.

Демонстрация непризнания аннексии полуострова Москвой – ключевая часть черноморской стратегии альянса, разработанной после 2014 года. Она включает в себя фактически постоянное присутствие в регионе ВМФ стран-членов НАТО, в том числе не только причерноморских, едва ли не круглогодичные совместные учения разного уровня, модернизацию флотов этих государств плюс массированное сотрудничество с Украиной и Грузией – с включением их ВМС в график учений союзников. Кстати, присутствие корреспондента Би-би-си на борту эсминца неслучайно. Министерство обороны приглашает журналистов освещать только по-настоящему важные миссии.

Последний пункт особенно раздражает Кремль. Украина сегодня подошла очень близко к статусу “глобального партнера” альянса, который имеют, например, такие страны как Австралия, Южная Корея и Иордания. Более того, Киев начал масштабную программу модернизации флота. Defender следовал в Грузию после визита вежливости в Одессу, которая после потери Севастополя стала главной базой ВМС Украины.

На борту эсминца замминистра обороны Украины подписал с министром оборонных закупок Соединенного Королевства, первым лордом адмиралтейства (командующим британскими ВМФ) и представителями военного концерна Babcock меморандум о реализации – предпоследний шаг на пути к договору о закупке Украиной в Великобритании современных боевых кораблей, обучении персонала и модернизации ремонтных доков.

Не исключено, что речь пойдет о создании если не полноценных военно-морских баз, то пунктов снабжения и ремонта для кораблей стран НАТО. Если этим планам суждено сбыться, то получится, что аннексия Крыма стала отправным пунктом превращения Черного моря в ключевой регион тотального военного сдерживания путинской РФ США и их союзниками.

Путин и НАТО играют в “моргалки”*

Несмотря на показную браваду, Кремль обеспокоен. Владение Крымом и севастопольской базой не компенсирует отставание российского флота от флота Соединенных Штатов – ведущего западного государства, способного эффективно применять военно-морскую мощь и демонстрировать присутствие на всем просторе мирового океана. У РФ почти нет шансов даже в среднесрочной перспективе переломить этот тренд.

Путин и Шойгу знают – никто в НАТО не признает Крым российским, альянс не откажется от отправки кораблей в 12-мильную зону полуострова, а это значит, что любые попытки отогнать натовцев могут закончиться настоящей стрельбой и настоящими жертвами. Но российское начальство не может остановиться, потому что, как всегда, боится показаться слабым. Даже в истории с Defender не обошлось без сгущения красок и, скажем осторожно, творческой интерпретации событий – лишь бы выглядеть решительными и брутальными.

Российские власти, как бывало не раз, пытаются напугать американцев и европейцев неадекватностью. Это все реже сходит им с рук. Демарши Кремля ведут лишь к ужесточению политики НАТО, в том числе, в Черном море. Любимая путинская игра “кто моргнет первым” перестала пугать альянс.

От скаута: Забыл Константин Эггерт русский язык – игра “кто первый моргнет” называется “гляделки”